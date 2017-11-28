Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Південна Корея провела ракетні навчання у відповідь на пуск КНДР

Вівторок, 28 листопада 2017, 23:30

Збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, армія, військово-морські сили і військово-повітряні сили Південної Кореї провели 20-хвилинне комбіноване тренування поблизу кордону з КНДР у Східному морі.

У навчаннях взяли участь ракетний підрозділ, корабель ВМС з системою ЕГІС і винищувач KF-16, кожен з яких здійснив пуск ракет у напрямку ймовірної цілі з урахуванням відстані до місця, звідки була запущена ракета КНДР.

Всього було пущено три ракети: Hyunmoo-II, Haesong-II і SPICE-2000, які досягли цілі одночасно.

Як повідомлялося, раніше Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети. Запуск відбувся в східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
КНДР
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: