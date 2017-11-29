В Україні розробили 3D-радар, що "бачить" об’єкти в повітрі за 500 км
ДК "Укроборонпром" розробив і готує до випробувань 3D-радар 80К6Т, який може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 км.
Про це у Twitter повідомив президент Петро Порошенко.
Оглядовий локатор здатен оновлювати дані кожні 5 секунд та супроводжувати цілі з надвисокою точністю.
"Потужні можливості 80К6T дозволяють використовувати його з усіма зенітно-ракетними комплексами, які стоять на озброєнні ЗСУ, та як інформаційну ланку у підрозділах Повітряних Сил", - написав глава держави.
@ukroboronprom готує до випробувань 3D-радар 80К6Т.— Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2017
Цей радар може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 км, оновлюючи дані кожні 5 секунд, та супроводжувати цілі з надвисокою точністю. pic.twitter.com/Se7Yf1T1Vr
Відзначається, що час розгортання комплексу становить до 15 хв. Локатор може одночасно відстежувати до 500 цілей на висоті до 40 км.
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