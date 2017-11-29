В Україні розробили 3D-радар, що "бачить" об’єкти в повітрі за 500 км

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Середа, 29 листопада 2017, 09:07

ДК "Укроборонпром" розробив і готує до випробувань 3D-радар 80К6Т, який може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 км.

Про це у Twitter повідомив президент Петро Порошенко. 

Оглядовий локатор здатен оновлювати дані кожні 5 секунд та супроводжувати цілі з надвисокою точністю.

"Потужні можливості 80К6T дозволяють використовувати його з усіма зенітно-ракетними комплексами, які стоять на озброєнні ЗСУ, та як інформаційну ланку у підрозділах Повітряних Сил", - написав глава держави.

Відзначається, що час розгортання комплексу становить до 15 хв. Локатор може одночасно відстежувати до 500 цілей на висоті до 40 км.

Теми: Укроборонпром армія Збройні сили
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