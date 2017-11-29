У Харкові під час візиту НАБУ помер чоловік

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Середа, 29 листопада 2017, 16:49
Фото: сайт НАБУ

51-річний чоловік помер, коли до нього на фірму прийшли зі слідчими діями детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба відомства.

За їхньою інформацією, це сталося близько 10:30 у середу, коли детективи прибули на підприємство для проведення слідчих дій у рамках розслідування справи про розтрату коштів філією "Укрзалізниці".

"Зайшовши до приміщення, працівники НАБУ представилися, повідомили мету візиту та готувалися зачитати ухвалу суду, якою були санкціоновані слідчі дії, коли чоловік, ймовірно працівник одного з підприємств, знепритомнів", - розповідають у бюро.

Зазначається, що співробітники офісу викликали "швидку" та намагалися надати чоловікові першу допомогу, але прибулі медики констатували його смерть.

На місце події прибула оперативна група поліції, детективам НАБУ довелося слідчі дії призупинити.

Причина смерті чоловіка наразі невідома.

Українська правда
Теми: НАБУ надзвичайна подія Харків
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