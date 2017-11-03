Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 06:34

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"У нас була зустріч з Путіним. І може бути знову. Путін дуже важливий, тому що вони можуть допомогти нам з Північною Кореєю, вони можуть допомогти нам з Сирією, ми повинні поговорити про Україну", - заявив президент США.

Саміт лідерів АТЕС пройде у в'єтнамському Дананге з 6 по 11 листопада.

Теми: Трамп Путін Донбас Сирія Північна Корея
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