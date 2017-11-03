Бойовики стріляли з гранатометів на Донецькому напрямку, є поранений – штаб

44 перегляди
П'ятниця, 3 листопада 2017, 18:16

Від початку цієї доби обстановка у районі проведення АТО мала тенденцію до загострення, поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 3 листопада 2017 року.

З опівночі незаконні збройні формування активізували провокації на Донецькому напрямку.

"Так, з різних видів гранатометів та кулеметів бойовики били по укріпленнях української армії біля Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Луганського", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Кам’янки внаслідок обстрілу бойовиків із стрілецької зброї був поранений військовослужбовець сил АТО.

"На Луганському напрямку окупанти двічі обстріляли із 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів оборонців Кримського. Також під вогнем противника опинився наш опорний пункт неподалік Троїцького", - розповіли у прес-центрі.

Крім того, зберігається напруження на Приморському напрямку у районі Водяного.

"Від опівночі проросійські найманці тричі били на підступах до цього селища з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів", - зазначили у штабі.

Всього від початку доби бойовики 13 разів порушили режим тиші. Українські збройні сили застосовували зброю на ураження противника під час 8 обстрілів.

Теми: АТО Донбас війна Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У шпиталі помер гвардієць, що підірвався на міні в зоні АТО 3 листопада 2017, 18:07
Доба в АТО: 16 обстрілів, одного бійця ЗСУ поранено 3 листопада 2017, 08:00
Бойовики стріляли на Донецькому і Приморському напрямках, є поранений – штаб 2 листопада 2017, 18:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
МЗС викликало українського посла після скандальних заяв щодо Сербії
РФ місяць не пускає консулів до викрадених прикордонників
Ситник каже, що не попереджав Авакова про затримання його сина
ФСБ затримала двох українців на виїзді з анексованого Криму
Усі новини
таємниці віків

Містична порожнина всередині піраміди Хеопса

відео

Вживання наркотиків онлайн під патронатом уряду Нідерландів

інфографіка

Doing Business-2018: чи є прогрес за три роки реформ?