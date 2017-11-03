У Нацполіції планують змінити роботу карного розшуку
Глава Національної поліції Сергій Князєв розповів про новації, які збирають впровадити у відомстві найближчим часом. Серед них – утворення інституту детективів поліції.
Про це повідомив очільник Нацполіції під час підбиття підсумків роботи кримінального блоку за 10 місяців 2017 року, передає прес-служба відомства.
Князєв розповів, що планується створення поліцейських підрозділів, які більш активно протидіятимуть злочинності. Однією з таких форм роботи є утворення інституту детективів поліції.
"Ми плануємо переформатувати роботу карного розшуку – створюємо повністю новий підрозділ. Туди увійдуть найкращі працівники, 70 відсотків з яких – це оперативники, а ще 30 відсотків – слідчі", – зазначив Сергій Князєв.
Крім того, він зазначив, що у відомстві планують повністю змінити систему підбору та навчання кандидатів на службу в підрозділах кримінальної поліції.
75-80 відсотків кандидатів приходитимуть на посади після певного періоду служби в підрозділах патрульної поліції. Таким чином, йдучи на службу, кандидат матиме певний досвід роботи.
Водночас решта кандидатів – 20-25 відсотків від необхідної кількості оперативників – отримуватимуть спеціалізовану освіту. Після отримання освіти молодих оперативників навчатимуть їхні досвідчені колеги.
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