Поліція Києва і області 10 днів працюватиме в посиленому режимі

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 20:35
Національна поліція

Особовий склад Києва та Київської області почав працювати у посиленому режимі згідно з наказом голови Національної поліції Сергія Князєва. Всього цей режим триватиме десять днів.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Крищенко.

Він розповів, що люди повинні відчувати себе у повній безпеці, а тому місто знаходиться під контролем поліції.

"На сьогоднішній день ми значно посилили патрулювання в усіх місцях скупчення людей, на залізничному вокзалі, в аеропорту, перевіряємо транспорт на в'їзді та виїзді з Києва, чергуватимемо у метро, зупинятимемо підозрілих осіб для перевірки документів та поверхневого огляду. Сьогодні такі заходи – необхідність", - зазначив керівник поліції Києва.

За словами Крищенка, слід враховувати, що у столиці додатково тривають заходи щодо посилення контртерористичного режиму. Через це він попросив людей із розумінням ставитися до підвищених заходів безпеки.

На період відпрацювання додатково вулиці Києва будуть патрулювати 1350 правоохоронців. У разі ускладнення криміногенної обстановки у різних місцях, кількість поліцейських нарядів буде корегуватися.

Теми: поліція Київ
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