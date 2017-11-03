МЗС України відповіло на заяву Ващиковського про "антипольські погляди"
МЗС України відповіло на висловлювання міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського і заявило, що в нашій державі немає антипольських настроїв.
Про це йдеться у офіційному коментарі відомства.
"Хотіли б наголосити, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого", - зазначили у відомстві.
В українському суспільстві є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею як в інтересах двох народів, так і всієї Європи. Підтвердженням цьому, на думку МЗС, є сотні тисяч українців, які проживають у Польщі.
"Свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливе за європейським християнським принципом "Прощаємо і просимо пробачення". Переконані, що ми маємо йти до примирення шляхом взаємного сприйняття один одного, а не нав’язування своєї точки зору", - стверджують в МЗС України.
У відомстві додали, що цей принцип польській стороні було запропоновано втілити у практичну площину шляхом підписання і реалізації відповідної дорожньої карти. Однак наразі Польща не надала відповіді на пропозицію українського міністерства.
Як відомо, 2 листопада глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.