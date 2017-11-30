Активісти закликають прискорити розслідування справи про побиття студентів на Євромайдані

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Четвер, 30 листопада 2017, 03:28

Громадські активісти закликають владу прискорити розслідування справи побиття студентів бійцями спецпідрозділу "Беркут" 30 листопада 2013 року.

Про це заявила голова громадської організації "Група 30 листопада" Ірина Косова, передає "Радіо Свобода".

"Ми колись провели цілий місяць у приміщенні суду, щоби привернути увагу до проблеми. Увагу привернули, але справи з місця не зрушили. Мені здається, це все-таки навмисно покривають винних. Мабуть, теперішній владі не вигідно, щоби покарали винуватців цих злочинів", – наголосила Косова.

За інформацією Генпрокуратури, у справі побиття студентів та інших протестувальників 30 листопада 20 особам повідомлено про підозру, серед них – 12 правоохоронців та 8 посадовців. 10 із них – в розшуку, щодо дев’яти – обвинувальні акти направили до суду.

За останній рік кількість потерпілих у справі зросла з 86 до 132 осіб.

Теми: Євромайдан студенти акції
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