Лавров заявив, що введення миротворців треба погодити з бойовиками "ЛДНР"

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Четвер, 30 листопада 2017, 09:37

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що питання введення миротворців ООН треба погодити з бойовиками самопроголошених "Л/ДНР".

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Libero, повідомляє "Газета.Ru".

"Контингент ООН буде введений в зону конфлікту після розведення сил і засобів сторін. Розміщення оонівців має бути погоджено з владою як в Києві, так і в Донецьку та Луганську", - сказав Лавров.

"При цьому основою врегулювання продовжують залишатися Мінські угоди, зберігаються всі існуючі переговорні майданчики - мінська Контактна група і "нормандський формат", - додав він.

Нагадаємо, в РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з погляду Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія мусить вивести свої сили з Донбасу, щоб миротворці ООН зайшли на цю територію.

Окрім того, спецпредставник США наголосив, що з бойовиками "Л/ДНР" не треба узгоджувати розгортання миротворчої місії на Донбасі. 

 

Європейська правда
Теми: Донбас миротворці Росія
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