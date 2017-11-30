У Нікополі у суді підірвали гранати. Є жертви

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Четвер, 30 листопада 2017, 12:49
скріншот з відео ГО "Прихист"
скріншот

У Нікополі Дніпропетровської області у місцевому суді стався вибух, є загиблі і поранені.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, подія сталася в Нікопольському міськрайонному суді.

"Об 11:20 під час слухання справи про убивство, чоловік витягнув, за попередніми даними, дві гранати і підірвав їх", - повідомив Тракало.

"У цій справі троє підозрюваних, зараз над ними відбувається суд", - уточнив він.

За словами Тракала, чоловік загинув на місці.

Станом на 13:10 по медичну допомогу звернулися 10 осіб. Спершу повідолмялося про 7 постраждалих.

 

Батько убитого підірвав гранати у суді над підозрюваними

Фото поліції

Серед постраждалих - троє підсудних, вони шпиталізовані. Також серед постраждалих два конвоїри, співробітник суду-секретар і одна цивільна особа.

 

Йдеться про справу про розстріл чоловіка в Нікополі, який стався у 2016 році.

Тракало уточнив, що гранати підірвав батько людини, про вбивство якої відбувалося слухання. Це сталося після того, як суд вчергове переніс засідання.

"І коли на підозрюваних надягли кайданки, він кинув гранати", - уточнив речник Нацполіції.

 

На місці працюють вибухотехніки і слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення справи до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство.

 

Як відомо, 10 лютого 2016 року в Нікополі невідомі розстріляли автомобіль "Geely" білого кольору, в результаті чого загинули двоє пасажирів. Один з них був сином чоловіка, який підірвав гранати у суді.

Оксана Коваленко, УП
Теми: вибух Дніпропетровська область суд кримінал
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