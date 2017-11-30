Бойовики 7 разів порушили перемир'я, найбільше стріляли на Луганському напрямку

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 30 листопада 2017 року.

"Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї біля оборонних укріплень Троїцького і Луганського", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики застосовували піхотне озброєння неподалік Жовтого, а у районі Лозового обстрілювали наші опорні пункти з озброєння БМП. Зі стрілецької зброї російські найманці обстрілювали оборонців Станиці Луганської і Зайцевого.

"На Донецькому напрямку зафіксовано єдина провокація зі стрілецької зброї поблизу Красногорівки", - зазначають у прес-центрі.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 7 разів порушили перемир'я. У разі потреби українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога.