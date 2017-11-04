На вихідні синоптики обіцяють суху і теплу погоду

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Субота, 4 листопада 2017, 06:28

Найближчої доби, 4 листопада, погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса і поле підвищеного атмосферного тиску.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лише у східних областях в суботу пройде невеликий дощ, на решті території країни – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, на півдні до 15°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

У Києві – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 4 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 14,9 градусів тепла в 1957 році, найнижча вночі на позначці 12,2 градусів морозу в 1979 році.

У неділю, 5 листопада, по всій Україні синоптики опадів не обіцяють. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, на півдні та заході до 14°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

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