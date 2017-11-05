Доба в АТО: 25 обстрілів, один боєць ЗСУ травмований

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Неділя, 5 листопада 2017, 07:59

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український захисник отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування, при цьому поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.

Так, на Луганському напрямку противник бив із 120-міліметрових мінометів неподалік Новоолександрівки. А міномети калібру 82 міліметри бойовики застосовували біля Новотошківського та Кримського. Крім того, вдень у результаті обстрілу проросійськими найманцями поблизу Новозванівки отримав бойову травму один український військовий.

На підступах до Донецька, увечері і вночі окупанти тричі обстрілювали укріплення сил АТО із піхотного озброєння та мінометів біля Зайцевого. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.

На Приморському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворога опинились позиції української армії на околицях Старогнатівки і Павлополя. 

У відповідь Збройні Сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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