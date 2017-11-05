В окупованому Донецьку співаки з РФ виступили з нагоди російського свята

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Неділя, 5 листопада 2017, 11:53

В окупованому Донецьку 4 листопада за нагоди російського Дня народної єдності виступили виконавці з РФ Юрій Кононов і група "Російський характер", Лада Денс і Авраам Руссо.

Як повідомляє підконтрольний бойовикам онлайн-ресурс ДАН, концерт відбувся у Центрі слов'янської культури в Донецьку.

Зазначається, що 5 листопада аналогічний концерт відбудеться в окупованому Луганську.

 
 
 

"Новости Донбасса

Теми: Росія Донецьк окупація
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