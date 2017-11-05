У Техасі чоловік відкрив вогонь у церкві - щонайменше 27 загиблих
Щонайменше 27 людей загинули після того, як чоловік відкрив вогонь у техаській церкві у США під час недільної служби.
Про це повідомляє BBC.
Напад відбувся в Першій баптистській церкві в Сазерленд Спрингс у окрузі Вілсон.
"Поліцейський комісар на місці події підтвердив, що принаймні 27 людей загинули. Кілька інших людей, як повідомляється, отримали травми", - пише видання.
Правоохоронці також зазначають, що нападника після стрілянини убили.
FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou— Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017
Для транспортування поранених прилетіли кілька вертольотів.
"Ми молимося з усіма, хто постраждав від цього злого вчинку. Ми вдячні правоохоронцям за їхні дії", - сказав губернатор Техасу Грег Абботт.
Він також зазначив, що найближчим часом Департамент громадської безпеки Техасу дасть додаткову інформацію.
Українська правда
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