Британська королева вклала в офшори 10 мільйонів фунтів

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Понеділок, 6 листопада 2017, 00:04

В оприлюднених "Передайз Пейперз" видно, що королева Британії Єлизавети ІІ вклала в офшори близько 10 мільйонів фунтів.

Про це пише BBC.

"Райські документи" показують, що близько 10 млн фунтів (13 млн доларів) із приватних статків королеви Єлизавети ІІ інвестовані у офшори. Їх у фонди на Кайманових островах і на Бермудах вкладало Герцогство Ланкастерське", - зазначає видання.

Герцогство Ланкастерське керує приватною власністю королеви, яка становить 500 мільйонів фунтів.

Щоправда, у таких вкладення королеви немає нічого незаконного. Також немає даних про ухиляння Єлизавети ІІ від сплати податків.

Проте в оприлюднених документах видно, що гроші інвестовані у лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували у наживанні на бідних. Також "королівські гроші" знайдено в компанії Threshers. Ця мережа британських магазинів збанкрутувала, залишивши по собі 6 тисяч безробітних та 17,5 мільйоні фунтів несплачених податків.

Герцогство стверджує, що воно не причетне до рішень фондів, а також додає, що немає підтвердження, що королева знала про окремі інвестиції, які робились від її імені.

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Теми: Велика Британія
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