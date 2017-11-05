Розслідування: Мета офшору для "Рошен" - мінімізація податків, а не "сліпий траст"

Метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Про це йдеться у розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідства-Інфо".

За даними журналістів, саме мінімізація податків була метою перебудови структури корпорації "Рошен".

"Судячи з усього, офшори створювалися саме для того, щоб уникнути оподаткування у разі отримання прибутку чи продажу компанії", - зазначають автори розслідування.

Наразі, за даними журналістів, "Рошеном" продовжує володіти нідерландська компанія.

Німецька газета "Зюддойче Цайтунг" отримала та передала мережам журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси Порошенка, написали юристам з фірми "Еплбай" з острову Мен листа.

"Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)", - йшлося у документі.

Як пояснюють експерти, з цього випливає, що саме податкові цілі були метою створення принаймні однієї з трьох компаній, а продаж "Рошену", який був однією з передвиборчих обіцянок Порошенка, у листі згадується лише як опція.

"Порошенко ж пояснював необхідність створення офшорної структури, яка була збудована за описаним зразком, виключно потребою передати кондитерський бізнес у "сліпий траст", - зазначають журналісти.

За словами практикуючих юристів, з листа не випливає, що метою чи опцією при побудові офшорної структури, був траст і така структура не потрібна для того, щоб передати управління компанією у сліпий траст.

"Така структура потрібна, скоріше за все, якщо планується продаж, для оптимізації доходів від продажу", - пояснюють юристи.

У свою чергу юристи Порошенка наполягають, що структурували "Рошен" таким чином, що усі податки сплачувалися в Україні.

структура володіння "Рошеном" фірмами у нідерландах, на кіпрі та на Британських віргінських островах

Навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

Журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій, які розташовані переважно на невеликих екзотичних островах.

Як відомо, трастовий договір на передачу управління корпорацією "Рошен" був укладений 14 січня 2016 року. Нідерландська компанія Roshen Europe B. V. фігурувала в списку з трьох офшорів Порошенка, про яких йшлося в документах "Панамського архіву".

У квітні світові ЗМІ опублікували велике розслідування, яке розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них, крім інших, виявилися президент України Петро Порошенко.

Претензії до Порошенка полягають у приховуванні факту створення компаній в офшорі. Дії Порошенка можуть суперечити закону, оскільки він відкрив нову компанію, перебуваючи в кріслі президента, і не вказав цей актив у фінансовій декларації.

Юристи Порошенка заявили, що частку президента в "Рошен" передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.

Більше про передачу управління "Рошен" читайте у матеріалі "Сліпий траст" гаранта, або Куди Порошенко подів Roshen" та "Офшорний податковий маневр президента України".

Українська правда