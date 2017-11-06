Бельгійський суд відпустив Пучдемона на поруки

169 переглядів
Понеділок, 6 листопада 2017, 02:58
VRT

Суд Бельгії відпустив на поруки лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал VRT.

За інформацією агентства, Пучдемона та чотирьох міністрів умовно звільнили, доки суд не прийме постанови про виконання європейського ордеру на арешт, виданого Іспанією. До рішення суду політики повинні залишатися у Бельгії.

Як відомо, раніше відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон здався у руки бельгійської поліції. 

3 листопада суд Іспанії видав європейський ордер на його арешт.

Пучдемона та його чотирьох соратників підозрюють в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становищем та непокорі владі.

Теми: Іспанія Каталонія Бельгія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лідер Каталонії готовий співпрацювати з Бельгією щодо ордера на його арешт 4 листопада 2017, 21:41
Каталонія за жовтень втратила майже 15 тисяч робочих місць - AP 4 листопада 2017, 03:56
Суд в Іспанії постановив видати європейський ордер на арешт Пучдемона 3 листопада 2017, 21:45
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Paradise Papers": оприлюднили офшорний компромат на представників світової еліти
Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне
Розслідування: Мета офшору для "Рошен" - мінімізація податків, а не "сліпий траст"
Бойовики застосовують важке озброєння, поранено 2 військових
Усі новини
дослідження

6 міфів про дитячий сон, які потрібно забути

пам'ять

Чому в Польщі зникають могили вояків Армії УНР?

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні