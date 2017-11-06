Бельгійський суд відпустив Пучдемона на поруки

Суд Бельгії відпустив на поруки лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал VRT.

За інформацією агентства, Пучдемона та чотирьох міністрів умовно звільнили, доки суд не прийме постанови про виконання європейського ордеру на арешт, виданого Іспанією. До рішення суду політики повинні залишатися у Бельгії.

Як відомо, раніше відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон здався у руки бельгійської поліції.

3 листопада суд Іспанії видав європейський ордер на його арешт.

Пучдемона та його чотирьох соратників підозрюють в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становищем та непокорі владі.