Доба в АТО: 23 обстріли, 2 поранених

За минулу добу, 5 листопада, незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я - 2 бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення. Російсько-окупаційні угруповання усупереч усім мирним домовленостям продовжили обстріли позицій української армії із використанням важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування", - йдеться у заяві.

Найбільш активні дії ворога у другій половині дня фіксувались неподалік Донецька - тут бойовики упродовж декількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного.

Уночі окупанти били по південно-східних околицях Авдіївки з 82-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів.

Із настанням сутінок, проросійські найманці також двічі обстріляли оборонців Пісків. Спочатку противник вів вогонь із 120 та 82 міліметрових мінометів, а близько 22 години – застосовував артилерію калібру 122 міліметри.

На Луганському напрямку під вогнем ворожих мінометів калібру 120 міліметрів опинились наші укріплення біля Новотошківського, а 82-міліметрових та озброєння БМП – захисники Новоолександрівки. Крім того, увечері окупанти тричі з гранатометів різних видів обстрілювали підступи до Луганського.

На Приморському напрямку загарбники застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного.

Сили АТО 14 разів відповідали ворогу із піхотного озброєння.