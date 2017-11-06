У Калинівці після вибухів боєприпасів знайшли 3153 небезпечних предмети

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Понеділок, 6 листопада 2017, 09:19

Поблизу військового складу у Калинівці Вінницької області після вересневої пожежі виявили  вже 3 153 вибухонебезпечних предмети.

Про це станом на 7 ранку 6 листопада повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.  

"Обстежено 30 248 га території, виявлено та вилучено 3 153 вибухонебезпечних предметів, виконано 493 заявки від населення", – йдеться в повідомленні.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 744 особи та 155 одиниць техніки, із них від ДСНС 60 осіб та 23 одиниці техніки.

Пожежа з подальшим детонуванням на території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка сталася 26 вересня.

Теми: зброя Вінницька область ДСНС Міноборони
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