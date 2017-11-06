Бориспільський фармзавод екс-депутата Держдуми РФ арештовано

Голосіївський райсуд Києва наклав арешт на фармацевтичний завод "Фармекс Груп", кінцевим бенефіціаром якого є Олександр Шишкін – екс-депутат російської Держдуми, чинний член Ради Федерацій РФ.



Про це повідомляє з посиланням на прес-службу юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" агентство "Інтерфакс-Україна".



"Арешт накладено за клопотанням БТА Банку, цивільного позивача в кримінальному провадженні щодо розкрадання з банку понад $ 6 млрд і легалізації викрадених коштів за попередньою змовою з іноземними громадянами", – йдеться у повідомленні.



У юрфірмі зазначили, що махінації з фармзаводом на суму близько 3 млрд грн були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова.



"Суд послався на ст. 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, що зобов'язує державу вживати заходи щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом", – пояснили в "Ільяшев і Партнери".



Як відомо, завод "Фармекс Груп" розташовано в Борисполі Київської області (раніше – фармацевтичний завод "Макс-Велл").



Раніше англійські суди задовольнили позови БТА проти Аблязова і його подільників на суму понад $4 млрд. Крім того, Лондонський суд засудив банкіра до 22 місяців в'язниці за неправдиві свідчення, однак від покарання банкір сховався, а в липні 2013 року його затримали на Лазурному березі у Франції.