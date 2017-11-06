Суд арештував водія маршрутки, що задавив двох людей у Києві

Суд посадив під варту на 2 місяці водія маршрутного таксі, який 4 листопада збив насмерть двох людей біля станції метро "Героїв Дніпра" в Києві.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зазначається, що рішення ухвалив у понеділок Шевченківський районний суд столиці. Арешт на 30 днів призначено у якості запобіжного заходу на час розслідування.

Як відомо, в суботу, 4 листопада, в Києві на проспекті Героїв Сталінграда, біля метро "Героїв Дніпра", маршрутка насмерть збила чоловіка та жінку.

Очевидці кажуть, що вони вийшли на проїжджу частину дороги позаду маршрутки, що стояла на зупинці, і потрапили під колеса іншої, яка прибувала на зупинку. Вони поспішали на тролейбус, який зупинився у другій від тротуару смузі руху дороги.

Того ж дня столична поліція затримала водія маршрутки, який смертельно травмував людей. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.