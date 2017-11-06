Бойовики 5 разів обстріляли сили АТО із забороненої зброї

У порівнянні з минулою добою, з опівночі, у районі проведення АТО кількість обстрілів українських опорних пунктів із боку бойовиків зменшилась. Однак вони продовжили стріляти із забороненого озброєння, втрат серед наших військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 6 листопада 2017 року.

"Так, на Луганському напрямку окупанти били з 82-міліметрових мінометів по оборонцях Кримського. А із озброєння БМП противник вів вогонь по околицях Луганського", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Травневого.

"На Приморському напрямку проросійські найманці близько опівдня обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів біля Водяного", - розповіли у прес-центрі.

Зазначається, що загалом від початку доби незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші. Водночас українські бійці тричі вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру.