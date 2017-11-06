Суд амністував учасника захоплення Харківської ОДА

Київський районний суд Харкова перерахував термін ув'язнення та амністував учасника захоплення Харківської обласної держадміністрації Сергія Юдаєва.

Про це передають "Українські новини".

"Київський районний суд Харкова засудив до 8 років позбавлення волі учасника захоплення Харківської обласної державної адміністрації Сергія Юдаєва, перерахував йому термін ув'язнення за законом про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання ( "закон Савченко") і амністував", - йдеться у повідомленні рішення суду.

Суд визнав учасника антимайдану винним за ч. 1 ст. 294 (організація масових заворушень) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Водночас суд перерахував 8 років в'язниці засудженому за "законом Савченко" і зарахував йому 3 роки в СІЗО як 6 років в'язниці.

Крім того, через наявність у Юдаєва неповнолітньої дитини і відбуття ним більше половини тюремного терміну суд застосував до нього закон про амністію і відпустив прямо в залі суду.

Як відомо, увечері 6 квітня 2014 року група проросійськи налаштованих людей почала захоплення будівлі Харківської ОДА. Вранці 8 квітня внаслідок спецоперації правоохоронці затримали 65 людей.