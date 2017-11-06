НАБУ готувало підозру на Севостьянову

НАБУ збиралося вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій у минулу п'ятницю, 3 листопада, однак через невідомі причини цього не зробило.

Про це повідомив співрозмовник Української правди у "Народному Фронті".

Він зазначив, що у партії знали про цей захід. Причина вручення підозри – виконання рішення Європейського суду у справі від 2015 року. Тоді це рішення прийняв попередник Севостьянової, а вона підписала його до виконання.

У той же час, рішення Європейського суду приймається колегіально і тому у НФ вважають, що "змова", у якій НАБУ хотіло звинуватити Севостьянову, повинна бути також і з п’ятьма іншими європейськими суддями.

Через це у партії цю справу вважають методом тиску на "Народний Фронт".

Також у партії повідомили, що 4 листопада Наталія Севостьянова відсвяткувала власне весілля із партнером юридичної компанії Русланом Бернацьким. Співрозмовник УП зазначає, що, можливо, Севостьяновій не хотіли псувати свято.

Севостьянова і Бернацький наталія севостьянова

Раніше інформацію про вручення підозри Севостьяновій повідомляло видання LB. Зазначалося, що Севостьянову хотіли звинуватити у змові із народним депутатом від "Народного Фронту" Григорієм Логвинським та його дружиною - суддею ЄСПЛ. За твердженнями НАБУ, дружина нардепа нібито дозволяла інтересантам в Україні отримувати від рішень ЄСЛП матеріальні вигоди.