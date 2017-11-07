У Києві хтось залив цементом Вічний вогонь

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Вівторок, 7 листопада 2017, 09:54

У ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

Повідомлення про пошкоджений Вічний вогонь надійшло на диспетчерську лінію 102 у вівторок вранці, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Поліція одразу прибула на місце події.

"Було виявлено 8 відер, в яких, скоріш за все, порушники принесли розчин цементу", – йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що "подібні акти вандалізму – ганебний приклад неповаги до історії та пам’яті героїв".

"Впевнений, що вандалам не уникнути відповідальності. Ми сподіваємось, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили. І всі міські служби, які будуть потрібні, сприятимуть цьому, а записи з камер відеонагляду допоможуть встановити особи злочинців", – додав він.

Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту, його причини поки невідомі.

На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, кінологи та газова служба.

Як відомо, 7 листопада – сота річниця Жовтневої революції (перевороту, який відбувся 25 жовтня 1917 року у царській Росії й привів до влади більшовиків).

Теми: Київ історія
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