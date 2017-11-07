Відновлення Балаклії: порушено справу про розкрадання коштів на ремонти

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків детонації боєприпасів в Балаклії Харківської області.

Про це повідомляє управління Нацполіції в Харківській області у відповідь на запит журналіста Дениса Бігуса.

За даними правоохоронців, Балаклійський відділ поліції відкрив відповідне кримінальне провадження за статтею 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Викладені у заяві факти вчинення протиправних дій службовими особами управління ЖКГ, будівництва та розвитку інфраструктури Балаклійської міськради будуть перевірені", - пообіцяли в ГУ НП.

Зокрема, Бігус використав у своєму запиті факти пограбування бюджету, викладені у статті "Української правди" "Місто гріхів. Як "пиляють" бюджет у підірваній Балаклії".

У матеріалі йдеться про те, що з державного бюджету на відновлення постраждалого від вибухів на арсеналі міста виділили близько 200 мільйонів гривень. Харківська влада рапортує, що роботи в Балаклії успішно завершені, але місцеві антикорупціонери переконують: відновлення перетворили в масштабний "розпил" бюджету.

Зокрема, кажуть активісти, в документах про ремонти пошкоджених вибухами будинків вказуються набагато більші суми, ніж дійсно було витрачено на роботи. Решта осіла в кишенях чиновників.

Як відомо, 23 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, у результаті якої здетонували боєприпаси; остаточно пожежу загасили вранці 26 березня.

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку й житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляв, що в результаті вибухів на складах боєприпасів зруйновано 5 приватних будинків, а також 117 багатоквартирних і 87 приватних будинків, 12 об'єктів соціальної сфери й 22 об'єкти інфраструктури й промисловості ушкоджені.

Тоді Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень для проведення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Балаклії Харківської області.