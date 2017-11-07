Влада України повинна припинити переслідувати антикорупційних активістів – Amnesty

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Вівторок, 7 листопада 2017, 18:28

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International стурбована тривожними тенденціями щодо права на свободу асоціації в Україні, оскільки влада планує прийняти нові дискримінаційні вимоги для недержавних організацій та порушує кримінальні справи проти антикорупційних громадських організацій у зв’язку з їхньою законною діяльністю.

Про це йдеться у заяві організації.

"Українська влада мусить припинити переслідувати та залякувати активісток, активістів та громадські організації, а також забезпечити, щоб нові законопроекти надмірно не обмежували їхні права на свободу вираження та на свободу асоціації", - наголошують в Amnesty International.

Її представники стверджують, що суперечливі законопроекти шкодять незалежним недержавним організаціям.

Зокрема йдеться про ухвалений Радою у березні 2017 року новий закон "Про запобігання корупції", який згодом підписав президент Петро Порошенко. У ньому представлені нові обов’язкові вимоги до антикорупційних активістів та активісток.

Тепер вони щороку повинні надавати детальні декларації про особисті кошти та активи, аналогічні до декларацій, введених для законодавців і державних службовців у 2016 році.

В Amnesty зазначають, що влада не пояснила необхідність вжиття нових заходів проти антикорупційних активістів та активісток.

"Тож групи громадянського суспільства розцінили це як удар у відповідь, спрямований проти активістів та активісток, які ініціювали застосування аналогічних заходів до політиків і  державних службовців", - пишуть в організації.

В Amnesty International підкреслюють, що нові вимоги щодо звітності дискримінаційні за своєю природою та націлені на антикорупційних активістів та активісток, що порушує їхні права на свободу вираження та на свободу асоціації.

"Розслідування та викриття корупції не слід карати. Крім того, через цей закон антикорупційні активісти та активістки опиняються під тиском та загрозою переслідувань. Цей закон порушує їхнє право на приватне життя, оскільки вони змушені надавати свою особисту інформацію, включно з їхніми домашніми адресами", - пояснюють у правозахисній організації.

Ті активісти, які не подали декларації, можуть понести кримінальну відповідальність, у формі позбавлення волі строком до трьох років.

Теми: влада Україна корупція
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