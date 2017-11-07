Біля аеропорту "Київ" побили знімальну групу "Радіо Свобода"

Невідомі побили знімальну групу "Радіо Свобода" біля аеропорту "Київ" ввечері у вівторок.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач у Facebook.

"Щойно біля віп-терміналу аеропорту Київ люди які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності", - написав він.

Ткач розповів, що били ліктями, штовхали, робили підніжки, у оператора двічі вибили камеру з рук.

Крім того, нападники заблокували авто знімальної групи з реєстратором "аби завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії в виход з терміналу", - зазначив журналіст.