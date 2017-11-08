В ефірі радіостанцій уже має бути не менше 30% україномовних творів

Норма закону, що зобов'язує радіостанції транслювати в ефірі не менш як 30% україномовних творів, набула чинності.

Закон набув чинності через 4 місяці після опублікування, тобто 8 листопада, нагадують "Українські новини".

Верховна Рада ухвалила цей закон 16 червня 2017 року, президент підписав його 7 липня, а 8 липня документ опублікували в офіційній парламентській газеті "Голос України".

Закон, зокрема, передбачає введення норми, відповідно до якої частка пісень державною мовою має становити протягом першого року з моменту набрання чинності законом не менш як 25%, протягом другого – 30% і із третього – 35% від загального часу звучання пісень, трансльованих протягом доби, а також протягом часових проміжків з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00.

Крім того, телерадіоорганізації, що транслюють музичні твори, серед яких пісні офіційними мовами Євросоюзу за умовами ліцензії становлять не менш як 60% загального обсягу пісень, трансльованих протягом доби, у тому числі не менш як 60% від загального обсягу пісень, що транслюються у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менш як 25%.

Також телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення зобов'язані забезпечувати протягом першого року не менш як 50%, протягом другого - не менш як 55%, а починаючи із третього року - не менш як 60% добового обсягу ведення передач, у тому числі інформаційно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, що ведуть радіопередач) державною мовою.

За невиконання норми передбачається штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору.

Контроль за виконанням радіостанціями цих вимог покладено на Національний комітет з питань телебачення й радіомовлення.