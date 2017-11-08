Кабмін декомунізував Дніпродзержинське водосховище

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Середа, 8 листопада 2017, 13:06

Кабінет міністрів перейменував Дніпродзержинське водосховище в Кам'янське.

Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні в середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Згідно з експертним висновком до проекту постанови, водосховище перейменовано слідом за перейменуванням міста Дніпродзержинськ в Кам'янське.  

Вказується, що в назва водосховища містить символіку комуністичного режиму.

Дніпродзержинське водосховище – одне з шістьох великих водосховищ у каскаді на Дніпрі.

 

Розташоване частково у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Утворене в результаті спорудження Середньодніпровської ГЕС.

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