День десантників вирішили перенести

З 2017 року десантники відзначатимуть свій професійний день 21 листопада, а не 2 серпня, як це було за Радянських часів.

Про це в ефірі "Армія FM" науковий консультант робочої групи з брендування десантно-штурмових військ Василь Павлов.

"По-новому десантники будуть святкувати своє свято 21 листопада", - сказав він.

Перенесення дня святкування Павлов пояснив тим, що 2 серпня – це дата першого стрибка парашутистів у Московському військовому окрузі.

"Тобто це відбулося у Радянському Союзі. До українського десанту ця дата не має жодного відношення. На сьогодні прийнято рішення пов’язати свято новоутворених десантно-штурмових військ з їх небесним покровителем – Святим Михайлом", - розповів Павлов.

Він додав, що самі десантники відреагували на це "адекватно".