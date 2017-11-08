День десантників вирішили перенести

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Середа, 8 листопада 2017, 17:21

З 2017 року десантники відзначатимуть свій професійний день 21 листопада, а не 2 серпня, як це було за Радянських часів.

Про це в ефірі "Армія FM" науковий консультант робочої групи з брендування десантно-штурмових військ Василь Павлов.

"По-новому десантники будуть святкувати своє свято 21 листопада", - сказав він.

Перенесення дня святкування Павлов пояснив тим, що 2 серпня – це дата першого стрибка парашутистів у Московському військовому окрузі.

"Тобто це відбулося у Радянському Союзі. До українського десанту ця дата не має жодного відношення.  На сьогодні прийнято рішення пов’язати свято новоутворених десантно-штурмових військ з їх небесним покровителем – Святим Михайлом", - розповів Павлов.

Він додав, що самі десантники відреагували на це "адекватно".

Теми: армія святкування
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