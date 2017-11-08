В ООН заявили про можливу гуманітарну катастрофу через бої на Донбасі

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Середа, 8 листопада 2017, 23:22

В ООН занепокоєні тим, що посилення бойових дій біля інфраструктури водопостачання на Донбасі може призвести до витоку смертельного газу хлорину.

Про це повідомляє координатор ООН з гуманітарних питань Ніл Волкер, передає "Радіо Свобода".

Волкер заявив, що упродовж останніх днів були обстріляні дві фільтрувальні станції по обидва боки лінії розмежування.

"В ООН надзвичайно занепокоєні щодо можливого витоку небезпечного газу хлорину, який зберігається на обох станціях. У разі ураження одного 900-кілограмового контейнера, кожен у радіусі 200 метрів може отримати фатальну дозу отруйного газу", - розповів він.

Крім того, в організації застерігають, що посилення бойових дій загрожує руйнуваннями життєво важливої інфраструктури на Донбасі.

Теми: Донбас ООН Росія війна
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