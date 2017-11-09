НАТО створить в Європі два нових командних центри

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Четвер, 9 листопада 2017, 01:45

У Європі будуть створені два нових центри планування та управління операціями НАТО.

Про це домовилися на зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу, пише DW.com.

Один з нових командних центрів буде відповідати за перекидання військ і озброєнь по європейському континенту, інший - за операції військово-морських сил в Атлантичному океані.

Де саме будуть розташовуватися нові центри і скільки додаткового персоналу потрібно Північноатлантичному альянсу, поки невідомо. Деталі реорганізації мають бути опрацьовані до лютневої зустрічі міністрів оборони натівських держав.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що транспортна інфраструктура Євросоюзу має відповідати військовим вимогам. Європейські автомобільні і залізні дороги, а також аеропорти необхідно пристосувати для оперативного перекидання військ НАТО, переконаний він.

За словами Столтенберга, цим питанням мають зайнятися як керівництво ЄС, так і національні уряди, а також приватні підприємці.

Після закінчення холодної війни штат співробітників НАТО був зменшений з 22 тисяч до 6800 осіб, а число його головних штабів - з 33 до 7.

В ході міністерської зустрічі міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу також ухвалили рішення про створення нової структури - Центру кібероперацій.

Як повідомлялось, НАТО реформує командну структуру у відповідь на зростання російської загрози.

Теми: НАТО Європа Росія
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