У Сенаті США розслідують втручання РФ у справи Європи

З весни минулого року члени Комітету Сенату США з міжнародних відносин від Демократичної пратії розслідують втручання Росії у справи Східної Європи. Колеги з Республіканської партії не беруть участі.

Про це пише The Daily beast.

Розслідування очолив сенатор Бен Кардін, він залучив дипломатів з країн, на які був націлений Кремль. Законодавці контактували з десятками європейських посольств з метою збору інформації про те, як Кремль використовував складну комбінацію пропаганди і тиску на виборців для просування своїх глобальних інтересів.

Шон Бартлетт, представник Демократичної партії в комітеті, назвав доповідь "великим" зусиллям для розкриття, як уряд Володимира Путіна домігся того, щоб "російська громадськість підтримувала війни за кордоном, відволікаючись від злочинності і корупції у себе вдома і як за минуле десятиліття він розробив цей інструментарій і вивів його на світовий рівень".

У доповіді "описується, як ці зусилля очолюються урядовими службами безпеки і підтримуються державними підприємствами, наближеними до Кремля олігархами і російськими злочинними угрупованнями, які фактично були націоналізовані державою", розповів Бартлетт.

У ній простежується, як операції ініціюються в Росії і розширюються до периферії і колишніх сателітів, а потім і в решту Європи, а в кінцевому підсумку і до Сполучених Штатів, додав він.

Неясно, коли звіт буде офіційно опублікований для громадськості. Джерела повідомили The Daily Beast, що республіканців просили взяти участь в його розробці. Незрозуміло, чому вони вирішили не робити цього.

"Ми знаємо, що сенатор Кардін розробляє звіт про спроби Росії втручатися в європейські вибори, але його співробітники ще не ділилися ним з нами", - сказав Міка Джонсон, прес-секретар голови Комітету з міжнародних відносин Боба Коркера.

Джерела, знайомі з розслідуванням проведеним Комітетом у закордонних справах сподіваються, що республіканці приєднаються до них. Вони вважають, що серйозність питання повинна спонукати їх до більш активної участі.

На відміну від інших розслідувачів Конгресу, що розглядають втручання Росії, розслідування комісії з міжнародних відносин не стосується виборів у США в 2016 році.

Замість цього члени Комітету вивчають злочини в Європі, в тому числі допінговий скандал з російськими спортсменами на Олімпійських іграх, кібер-атаки на країни колишнього Радянського Союзу і незаконна анексія Криму.