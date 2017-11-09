В’ятрович обурився табличками на могилі невідомого солдата у Польщі

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Четвер, 9 листопада 2017, 09:22

При Могилі Невідомого солдата у Варшаві встановлено дві нові пам'ятні дошки, присвячені захисникам польських поселень на Волині та в Малопольському.

Як повідомив TVN Warszawa держсекретар Міністерства національної оборони Польщі Михайло Дворчик, таблички розміщено з ініціативи міністра національної оборони Антонія Мацєревича.

Зокрема, вони стосуються солдатів, які захищали місцеву польську громаду від українських націоналістів з ОУН та УПА, зазначив він.

 
tvnwarszawa.tvn24.pl
 
tvnwarszawa.tvn24.pl

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович з цього приводу написав у Facebook:

"На могилі Невідомого вояка у Варшаві (місце обов'язкового відвідування міжнародними делегаціями) з'явилася таблиця із вшануванням польських вояків, які загинули в боротьбі з УПА".

"Серед загиблих на теренах Польщі в боротьбі з українськими повстанцями найбільше було саме представників комуністичної безпеки. То ж тепер в Польщі, на державному рівні вшановуватимуться чекісти, зокрема ті, на руках яких кров польських патріотів".

Як відомо, останнім часом відносини України й Польщі ускладнилися на культурно-історичному ґрунті.  

Теми: Польща історія
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