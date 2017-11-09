У зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранені, 1 травмований
За добу 8 листопада в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, двоє отримали поранення, ще один боєць травмувався.
Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
"На превеликий жаль вчора внаслідок обстрілу на позиції шахта Бутівка загинув захисник України... Внаслідок ворожих обстрілів Луганського і Кримського було поранено ще двох воїнів, ще один боєць отримав бойове травмування", – сказав він.
За словами полковника, усіх бійців було оперативно евакуйовано до медичних закладів.
Валентина Романенко, УП
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