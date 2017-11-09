Рада підтримала "ручне" призначення губернаторів  

Верховна Рада прийняла закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби.

За законопроект, який зареєстрували нардепи від "Волі народу" і "БПП" проголосували 234 нардепи.

Перед цим секретар комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що закон слід підтримати в цілому.

Олег Ляшко від імені "Радикальної партії" заявив, що їх фракція підтримає запропоновані зміни, але в першому читанні.

Представники "Самопомочі", "Батьківщини" і "Опозиційного блоку" заявили, що не підтримають цей законопроект.

Як відомо, раніше у Facebook керівник відділу адвокації Реанімаційного пакету реформ Вадим Міський написав, що депутати намагаються створити новий державний переворот.

За його словами законопроект №7126, "фактично повертає систему "ручного" управління обласними та районними державними адміністраціями".

"Відповідно до законопроекту, голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників має одноособово, без будь-якого конкурсу, призначати президент", - додав Міський.

Він зауважив, що зазначені норми законопроекту порушують Ст.118 Конституції України, в якій зазначено, що "виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації".

"Призначення голів ОДА та РДА без проведення обов’язкового конкурсу відповідно до Закону "Про державну службу" робить їх фактично політичними призначенцями, що протирічить принципам належного урядування ОЕСР та порушує взяті Україною на себе міжнародні зобов’язання щодо реформування системи державного управління, закріплені в Стратегії реформи державного управління на 2016-2010 роки, що схвалена КМУ 24 червня 2016 р. № 474-р", - наголосив керівник РПР.

За його словами, законопроект №7126 "скасовує реформу державної служби на місцевому та регіональному рівні і створює непередбачену Конституцією так звану "президентську вертикаль влади".

Він також додав, що президент зараз "ухиляється від свого обов’язку оголосити конкурси на декілька десятків посад голів районних державних адміністрацій".

Міський впевнений, що "реальний мотив законодавчих змін – скасування конкурсних процедур і цементування президентської вертикалі".