Японія спрощує візовий режим для українців

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Четвер, 9 листопада 2017, 18:17

Японія з 1 січня спрощує візові вимоги для українців.

Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.

Вказується, що вже визначені заходи зі спрощення візових вимог українців-власників звичайних закордонних паспортів.

"Коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловою метою і культурних та  наукових діячів, буде розширено, а також строк дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум", - йдеться у повідомленні.

Також вводяться багаторазові візи (зі строком дії 3 роки та максимальним строком перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, в тому числі туризм.

У посольстві повідомили, що більш детальна інформація буде розміщена згодом.

Українська правда

Теми: Японія візи кордон
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