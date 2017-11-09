Японія спрощує візовий режим для українців
Японія з 1 січня спрощує візові вимоги для українців.
Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.
Вказується, що вже визначені заходи зі спрощення візових вимог українців-власників звичайних закордонних паспортів.
"Коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловою метою і культурних та наукових діячів, буде розширено, а також строк дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум", - йдеться у повідомленні.
Також вводяться багаторазові візи (зі строком дії 3 роки та максимальним строком перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, в тому числі туризм.
У посольстві повідомили, що більш детальна інформація буде розміщена згодом.
Українська правда
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