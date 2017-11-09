Заборона В’ятровичу на в’їзд до Польщі поки не підтверджена - посол

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Четвер, 9 листопада 2017, 20:42

Офіційного підтвердження  заборони голові Інституту національної пам’яті України Володимиру В’ятровичу на в’їзд до Польщі наразі немає.  

Про це повідомив кореспондентові "Укрінформу" посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Європейська правда.

"У нас немає офіційного підтвердження, що голові Інституту національної пам’яті України заборонено в'їзд до Польщі",- заявив Дещиця.

Він додав, що українські дипломати намагаються з'ясувати це питання.

Інше джерело неофіційно повідомило агентству, що поки що інформація стосовно заборони В’ятровичу в'їжджати до Польщі не підтверджується.

Нагадаємо, польське видання Dziennik із посиланням на джерела повідомило, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Сам Володимир В’ятрович у коментарі "Європейській правді" повідомив, що офіційного повідомлення про заборону на в’їзд до Польщі у нього немає.

Теми: Польща заборона
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