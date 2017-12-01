Ющенко: ЄС є головним кредитором російської агресії

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 05:35

Європейський Союз є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі і в Криму.

Про заявив третій президент України Віктор Ющенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС. А ЄС, якщо взяти енергетичний баланс, - тільки 30% заповнює за рахунок ресурсів Росії, решта - з Африки, з Північного моря. 82% енергетичного ресурсу, нафти і газу, які виробляються в Росії, продається в Європі", - зазначив він.

"Європа усвідомлює, що вона є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі, Криму, в Нагірному Карабасі, Абхазії, Осетії, де всі військові бази, де російська військова присутність?" – запитав Ющенко.

Раніше Ющенко заявив, що конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Між тим в країні вищий рівень корупції, ніж будь-коли.

Теми: Ющенко Росія ЄС
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