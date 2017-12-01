BBC видалив анонс до Чемпіонату світу з Кримом у складі РФ

Телерадіокомпанія BBC видалила відео-анонс міст чемпіонату світу-2018, в якому український Крим позначено територією Росії.



Зараз сторінка, на якій розміщувалося відео, відсутня на сайті BBC, повідомляє ZN.ua.

Сталося це після твіту посла Великобританії в Україні Джудіт Гоф.



"Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC виправить. Крим – це Україна", – написала Гоф.



Фінальна частина чемпіонату світу з футболу відбудеться наступного року та стадіонах 11 міст Росії з 14 червня до 15 липня. 1 грудня у Москві відбудеться жеребкування.



У березні ФІФА вилучила з продажу футболки з картою Росії без Криму до ЧС-2018.



Офіційно початком окупації Криму Росією вважається 20 лютого 2014 року.



Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.