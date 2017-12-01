Порошенко розповів про "високий коефіцієнт корисності" ГПУ

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 11:56

Президент Петро Порошенко заявив, що економічний ефект від діяльності Генпрокуратури складає близько 150 мільйонів гривень в день.

Про це він сказав під час  виступу до Дня працівників прокуратури у Києві.

За його словами, наразі в бюджеті є кошти на реалізацію великої кількості проектів, які  надійшли завдяки діяльності прокуратури.

"Економічний ефект від діяльності ГПУ - це 53 мільярдів гривень. В день це близько 150 мільйонів гривень", - сказав Порошенко.

"Це ефективна робота з вражаючим високим коефіцієнтом корисної дії", - додав президент.

Він зазначив, що мало хто вірив, що вдасться повернути до бюджету кошти, вкрадені екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням, бо було багато протистояння від колишніх можновладців. Однак завдяки реформуванню прокуратури, це вдалося зробити.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство по ключових справах Майдану та злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича завершено.

За його словами, до бюджету повернуто 53 мільярди гривень та 80 тисяч гектарів землі, а також затримано 9100 корупціонерів, 2800 з них  - у судах і 815 - отримали вирок.

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Яна Міланова, УП
Теми: Порошенко Генпрокуратура
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