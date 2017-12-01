Порошенко підвищив у званні Матіоса

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-полковника головному військовому прокурору, заступнику генпрокурора Анатолію Матіосу.

Про це йдеться в указі президента №395/2017 на сайті голови держави.

"Присвоїти військове звання генерал-полковника юстиції генерал-лейтенанту юстиції Матіосу Анатолію Васильовичу - заступнику Генерального прокурора України - Головному військовому прокурору", - сказано в документі.

Указ про присвоєння військового звання для Матіоса оприлюднено 1 грудня.

Як відомо, Матіос мав звання генерал-лейтенанта.

Раніше повідомлялося, що 31 грудня 2015 року президент закритим указом присвоїв генеральські звання антикорупційному прокурору, начальнику особистої охорони та заступникам генпрокурора.

Зокрема, заступнику генпрокурора України – головному військовому прокурору, старшому раднику юстиції Анатолію Матіосу було присвоєно звання державного радника юстиції II класу, яке відповідає званню генерал-лейтенанта.