ГПУ оприлюднила свою версію спецоперації НАБУ

Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень.

Про це йдеться у заяві ГПУ, оприлюдненій 1 грудня прес-секретарем генерального прокурора Ларисою Сарган.

У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

На підставі наявних матеріалів 27.09.2017 р. слідчі ГПУ внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину, СБУ невідкладно розпочала комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

У ході оперативних дій було зафіксовано неодноразові факти відмови службовою особою ДМСУ про прийняття незаконних рішень щодо виготовлення документів.

ГПУ також оприлюднила відео на підтвердження власної версії.

ГПУ стверджує, що детектив НАБУ Сергій Тітєнков "входив до складу організованої групи осіб, що сформувалася у вигляді т.зв. "таємного підрозділу" НАБУ під керівництвом колишнього працівника МВС та з відома очільників антикорупційного бюро".

"Метою діяльності організованої групи було штучне створення умов для одержання неправомірної вигоди службовими особами, їх незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та дискредитація, а також подальше позитивне висвітлення результатів та здобутків НАБУ по боротьбі з корупцією", – заявляють у ГПУ.

"Вказана група осіб використовувала конспіративну квартиру для оперативних нарад та розробки подальших планів по незаконному притягненню до кримінальної відповідальності Пімахової через провокацію підкупу", – йдеться в коментарі Генпрокуратури.

Та зазначають, що "для досягнення своєї мети "агенти" НАБУ виходили не тільки за рамки закону, але й етики і моралі".

В ГПУ наполягають, що детективи НАБУ провокували Пімахову на отримання хабара.

"В ході обшуків в одному із приватних будинків Києва, що служив таємним офісом другого підрозділу НАБУ, незаконно зберігалися та в подальшому були вилучені у великій кількості документи із грифом "таємно" та "цілком таємно", спеціальні технічні засоби для зняття інформації, а також паспорти громадян іноземних держав", – йдеться в коментарі ГПУ.

30 листопада 2017 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369, 370 КК України, таємному агенту НАБУ Сергію Тітєнкову.

У Генпрокуратурі зазначають, що слідчі дії тривають.

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Версію Національного антикорупційного бюро щодо спецоперації з викриття корупції в Державній міграційній службі читайте тут.