Комісія не наважилася дати Матіосу догану

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 17:26

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це йдеться у  рішенні КДК.

Зазначено, що члени Комісії не дійшли однозначного висновку про наявність у постах Головного військового прокурора інформації, що порушує принцип презумпції невинуватості.

Комісія відмітила, що всі справи, про які йдеться у дисциплінарній скарзі, є досить резонансними, і дуже важко знайти баланс між "стриманістю та делікатністю" як того вимагає Європейський суд з прав людини.

Ініціатори дисциплінарного провадження Володимир Петраковський та Злата Симоненко в коментарі УП зазначили: "Мотивувальна частина рішення Комісії є цілком штучною. Адже закриття дисциплінарного провадження обумовлене лише тим, що не знайшлося 6 членів Комісії, які б наважилися підтримати висновок  свого колегу Анатолія Коваленка. Останній пропонував визнати Матіоса, як і Луценка, винним у вчиненні дисциплінарного проступку і накласти на них догану".

Найближчим часом Комісія розгляне висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях Генерального прокурора України Юрія Луценка.

Як відомо, членом Комісії Анатолієм Коваленком 18 жовтня 2017 року було складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях Генерального прокурора України Юрія Луценка та заступника генерального прокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Матіосу, як і Луценку, ставилося в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості. Відповідно до закону України "Про прокуратуру" публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Українська правда
Теми: Матіос Генпрокуратура
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