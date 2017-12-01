Іспанія взялась за розгляд екстрадиції Онищенка – САП

Іспанія розпочала розгляд екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка.

Про це йдеться у повідомленні посольства Іспанії, яке представили під час засідання Солом’янського суду прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає "Громадське".

Зазначається, що іспанський суд 13 листопада ухвалив рішення, яким зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

"За рішенням суду Іспанії, до нього застосовано умовне звільнення, тобто, запобіжний захід. Тепер першого числа кожного місяця він зобов’язаний з’являтися до суду Іспанії, який розглядає екстрадицію", — сказав журналістам прокурор Андрій Перов.

За словами прокурора, у разі, якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи.

Водночас, видання зазначає, що захист нардепа в суді намагався оскаржити лист Генеральної прокуратури, яким ще в грудні 2016 року слідчі просили Іспанію про екстрадицію Онищенка.

Як відомо, Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

За даними слідства, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

5 липня 2016 гоку Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

В листопаді цього року Онищенко заявив, що суд Іспанії відмовив Україні в його арешті та екстрадиції.