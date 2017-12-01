Джима виграла другу медаль на етапі Кубка світу у Швеції
Українка Юлія Джима виграла бронзу у спринті на 7,5 км на етапі Кубка світу у шведському Остерсунді.
На двох вогневих рубежах Джима відстрілялася без промахів. Виграла гонку німкеня Денніз Германн. Переможниці Джима програла 19,6 сек. Причому, Германн фінішувала з одним промахом.
Срібло дісталося француженці Жюстін Бреза, котра показала на три секунди кращий час, ніж в українки. Під завершення гонки могла відібрати медаль в Юлії норвежка Солемдаль, але на фінішному відрізку не змогла покращити час українки.
Нагадаємо, що Джима стала бронзовим призером і в індивідуальній гонці.
Микола Аврамчук для УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.