Джима виграла другу медаль на етапі Кубка світу у Швеції

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 20:01

Українка Юлія Джима виграла бронзу у спринті на 7,5 км на етапі Кубка світу у шведському Остерсунді.

На двох вогневих рубежах Джима відстрілялася без промахів. Виграла гонку німкеня Денніз Германн. Переможниці Джима програла 19,6 сек. Причому, Германн фінішувала з одним промахом.

Срібло дісталося француженці Жюстін Бреза, котра показала на три секунди кращий час, ніж в українки. Під завершення гонки могла відібрати медаль в Юлії норвежка Солемдаль, але на фінішному відрізку не змогла покращити час українки.

Нагадаємо, що Джима стала бронзовим призером і в індивідуальній гонці.

Микола Аврамчук для УП

Теми: спорт біатлон Україна
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