Бойовики створили фейковий акаунт речника штабу АТО
Російсько-окупаційні війська створили фейкову сторінку речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Фейсбук і поширюють на ній неправдиву інформацію.
Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.
"Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Фейсбук. Від його імені, окупанти поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності про хід проведення АТО", - йдеться у повідомленні.
В Штабі підкреслили, що достовірна інформація розміщується виключно на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО та сайті Міністерства оборони України.
У відомстві закликали громадськість не піддаватися на провокації противника.
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