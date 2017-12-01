Бойовики створили фейковий акаунт речника штабу АТО

Російсько-окупаційні війська створили фейкову сторінку речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Фейсбук і поширюють на ній неправдиву інформацію.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

"Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Фейсбук. Від його імені, окупанти поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності про хід проведення АТО", - йдеться у повідомленні.

В Штабі підкреслили, що достовірна інформація розміщується виключно на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО та сайті Міністерства оборони України.

У відомстві закликали громадськість не піддаватися на провокації противника.